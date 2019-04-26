В Москве избивавший ученицу педагог по музыке помещён под домашний арест

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Хорошёвский суд столицы поместил под домашний арест репетитора по музыке Мгера Махсудяна, который во время уроков избивал свою восьмилетнюю ученицу. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы инстанции.
В Москве избивавший ученицу педагог по музыке помещён под домашний арест
  • РИА Новости

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте в отношении Мгера Махсудяна и избрал ему домашний арест до 24 июня», —  уточнил собеседник агентства.

Ранее представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала, что репетитор по музыке избивал и оскорблял свою несовершеннолетнюю ученицу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как впоследствии передавал телеканал «360», студент консерватории имени Чайковского Мгер Махсудян был задержан.

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