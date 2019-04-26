В Москве избивавший ученицу педагог по музыке помещён под домашний арест
- РИА Новости
«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте в отношении Мгера Махсудяна и избрал ему домашний арест до 24 июня», — уточнил собеседник агентства.
Ранее представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала, что репетитор по музыке избивал и оскорблял свою несовершеннолетнюю ученицу.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Как впоследствии передавал телеканал «360», студент консерватории имени Чайковского Мгер Махсудян был задержан.