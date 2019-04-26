В Керчи прокомментировали ситуацию с трудоустройством экипажа «Норда»

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Глава администрации Керчи Сергей Бороздин прокомментировал ситуацию вокруг трудоустройства экипажа сейнера «Норд», сообщает РИА Новости Крым.
В Керчи прокомментировали ситуацию с трудоустройством экипажа «Норда»
  • © Государственная пограничная служба Украины

«У нас есть контакт с экипажем «Норда». Мы предложили им трудоустройство, но в данный момент они работают у себя в рыбколхозе», — заявил он.

По его словам, руководитель предприятия нашёл возможность выплачивать им зарплату.

Как отметил Бороздин, процесс покупки корабля действительно «завис».

«Но я думаю, что всё решится», — добавил он.

Ранее руководство рыбколхоза заявило, что работа над приобретением нового сейнера для экипажа «Норда» застопорилась.

12 апреля уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина заявила, что капитан «Норда» Владимир Горбенко не вернётся на Украину.

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