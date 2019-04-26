В Москве заявили о росте популярности бесплатного Wi-Fi в парках в два раза за год

В Москве заявили о росте популярности бесплатной городской сети Wi-Fi в парках более чем в два раза за год.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В апреле 2019 года к парковой сети подключились свыше 40 тыс. раз (против 18 тыс. подключений годом ранее).

Рейтинг парков, в которых чаще всего пользуются бесплатным Wi-Fi, возглавляет «Коломенское». За месяц там вышли в интернет 14 тыс. пользователей.

На второй строчке — парк «Сокольники» (7 тыс.), на третьей — Измайловский парк (более 5 тыс.). Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Обычно москвичи и гости столицы подключаются к городскому Wi-Fi, чтобы воспользоваться поисковыми сервисами, социальными сетями и мессенджерами, а также посмотреть видео», — заявил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В ноябре ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что пассажиры наземного транспорта в Москве выходили в интернет с помощью бесплатного Wi-Fi 15 млн раз с начала 2018 года.