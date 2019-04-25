Голикова рассказала о реализации новых федеральных проектов в области образования в Подмосковье

В Московской области заложили 50 образовательных учреждений в рамках нацпроекта «Современная школа», сообщает телеканал «360». На прямую связь со стройплощадками из Центра управления регионом вышли зампред правительства России Татьяна Голикова, министр просвещения России Ольга Васильева и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Как отметила Голикова, на территории региона будут реализованы все новые федеральные проекты. В частности, это «Современная школа», «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы».

«Сегодняшний такой вот глобальный запуск проекта, действительно глобальный в полном смысле этого слова, он очень важен для людей, которые здесь проживают, на территории Московской области», — заявила она.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии обсудили реализацию нацпроекта «Образование».