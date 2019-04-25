Голикова рассказала о реализации новых федеральных проектов в области образования в Подмосковье
- РИА Новости
Как отметила Голикова, на территории региона будут реализованы все новые федеральные проекты. В частности, это «Современная школа», «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы».
«Сегодняшний такой вот глобальный запуск проекта, действительно глобальный в полном смысле этого слова, он очень важен для людей, которые здесь проживают, на территории Московской области», — заявила она.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии обсудили реализацию нацпроекта «Образование».