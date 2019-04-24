В Курганской области изъяли 17 тысяч контрафактных игрушек

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В Курганской области изъяли 17 тыс. контрафактных детских игрушек, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на региональное таможенное управление.
В Курганской области изъяли 17 тысяч контрафактных игрушек
  • РИА Новости
  • © Михаил Мордасов

Отмечается, что в ходе соответствующих мероприятий был задержан гражданин Казахстана с товаром, произведённым в Китае.

Мужчина заявил, что доставляет в Москву игрушки — продукцию некой екатеринбургской фирмы. В ходе осмотра было установлено, что на продукции есть такие товарные знаки, как Talking Tom, Tobot, L.O.L., «Маша и Медведь».

В адрес указанных компаний были направлены официальные запросы с требованием подтвердить контрафактность товара. Представители брендов оценили ущерб в 20,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники Выборгской таможни изъяли 1050 хозяйственных веников при досмотре микроавтобуса с финскими номерами.

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