В Хакасии суд отложил решение по делу 83-летнего онкобольного, осуждённого на три года за смертельное ДТП

Верховный суд Хакасии отложил рассмотрение апелляционной жалобы по делу 83-летнего Алексея Мартовского, который ранее был осужден за ДТП со смертельным исходом. Заседание было перенесено из-за того, что Мартовского формально уведомили о нём слишком поздно.

РИА Новости

«Перенос был вызван тем, что Мартовский не был уведомлен о дате рассмотрения апелляционной жалобы за семь суток до заседания, как того требует закон. В связи с тем, что процессуальные сроки не были соблюдены, заседание было отложено. Моя оценка этого факта: таково требование закона, и суд его выполнил», — заявил RT после заседания адвокат осуждённого Николай Никифоров.

В свою очередь, сам Мартовский пояснил, что постановление о назначении заседания он получил с опозданием из-за того, что почтовое извещение не было доставлено вовремя.

Адвокат Никифоров в ходе заседания пояснил, что сторона осуждённого хотела бы рассмотреть дело безотлагательно, так как само уведомление «носило чисто формальный характер» и у них была возможность подготовиться к заседанию. Кроме того, по медицинским показаниям Мартовский сейчас вынужден находиться в Красноярске.

Между тем за перенос заседания выступила представитель прокуратуры. По её словам, это необходимо, чтобы суд рассмотрел жалобу Мартовского без нарушения требований уголовно-процессуального законодательства.

Как ранее рассказывал RT, ветеран труда, инвалид III группы Алексей Мартовский попал в ДТП 9 августа 2018 года в пригороде Саяногорска. На нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог он, двигаясь на своей «Ниве» по второстепенной, столкнулся с Infiniti, за рулём которой находилась Татьяна Привалова.

После столкновения «Нива» выскочила на обочину, где сбила трёх женщин. Одна из них позже скончалась в больнице от полученных травм. По итогам судебного разбирательства Мартовский в феврале был признан виновным в случившемся и приговорён к трём годам колонии-поселения.

Сам он не отрицает, что, выехав на перекрёсток, нарушил ПДД, но отмечал, что следствие было проведено неполно, точная картина случившегося не установлена и вина в трагедии может лежать не только на нём, но и на Приваловой.

Мартовский считает, что суд проигнорировал многочисленные доказательства в его защиту, в том числе показания мужа одной из пострадавших женщин, а также работавшего на месте ДТП сотрудника ДПС.

Ещё в ходе судебного процесса выяснилось, что у ветерана труда есть доброкачественная опухоль простаты. Уже после вынесения приговора новое обследование выявило у него ацинарноклеточный рак II стадии. Родные осуждённого считают, что если он отправится в колонию, то может не дожить до окончания срока.