В Челябинской области проводят проверку по факту обнаружения гроба с младенцем в автомобиле
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«Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца, проверка находится на контроле руководителя управления», — заявили следователи.
В администрации Саткинского муниципального района, в свою очередь, рассказали, что гаишники остановили автомобиль, в котором обнаружили маленький гроб. Документов у находившихся в машине людей не оказалось.
«Потом выяснилось, что родители везли хоронить умершего ребёнка», — добавили в администрации.
По данным следователей, деревянный ящик с телом младенца обнаружил житель посёлка у одного из домов.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Новгородской области задержали директора ДК по делу о гибели ребёнка.