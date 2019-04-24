В Челябинской области проводят проверку по факту обнаружения гроба с младенцем в автомобиле

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В Челябинской области проводят доследственную проверку по факту обнаружения гроба с младенцем в автомобиле, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Челябинской области проводят проверку по факту обнаружения гроба с младенцем в автомобиле
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«Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца, проверка находится на контроле руководителя управления», — заявили следователи.

В администрации Саткинского муниципального района, в свою очередь, рассказали, что гаишники остановили автомобиль, в котором обнаружили маленький гроб. Документов у находившихся в машине людей не оказалось.

«Потом выяснилось, что родители везли хоронить умершего ребёнка», — добавили в администрации.

По данным следователей, деревянный ящик с телом младенца обнаружил житель посёлка у одного из домов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Новгородской области задержали директора ДК по делу о гибели ребёнка.

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