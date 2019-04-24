Засыпавшего ямы на дорогах Омска мальчика с лопаткой позвали на работу

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Власти Омска пригласили на работу мальчика, который с помощью лопатки пытался засыпать ямы на дороге одной из улиц города. Отмечается, что «настоящего человека и активного гражданина» будут ждать в рядах сотрудников дорожного хозяйства через 10—15 лет.
Засыпавшего ямы на дорогах Омска мальчика с лопаткой позвали на работу
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского Департамента дорожного хозяйства и благоустройства.

«Юному дорожнику хочется выразить благодарность за такое неравнодушное отношение к городским проблемам. Лет через 10—15 будем счастливы видеть в своих рядах», — заявили в ведомстве.

По данным агентства, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором маленький мальчик с помощью лопатки сгребает с обочины песок, засыпая таким образом ямы, образовавшиеся на дороге.

Ранее портал karelinform.ru передавал, что в Карелии планируют выделить 104 млн рублей на ремонт дорог в Кондопоге.

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