Засыпавшего ямы на дорогах Омска мальчика с лопаткой позвали на работу
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского Департамента дорожного хозяйства и благоустройства.
«Юному дорожнику хочется выразить благодарность за такое неравнодушное отношение к городским проблемам. Лет через 10—15 будем счастливы видеть в своих рядах», — заявили в ведомстве.
По данным агентства, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором маленький мальчик с помощью лопатки сгребает с обочины песок, засыпая таким образом ямы, образовавшиеся на дороге.
Ранее портал karelinform.ru передавал, что в Карелии планируют выделить 104 млн рублей на ремонт дорог в Кондопоге.