«Роскачество» дало рекомендации по выбору ингредиентов для кулича на Пасху

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«Роскачество» рассказало, как выбирать ингредиенты для кулича на Пасху, сообщает Nation News со ссылкой на сайт организации.
«Роскачество» дало рекомендации по выбору ингредиентов для кулича на Пасху
  • РИА Новости

Так, из муки высшего сорта выпечка получится мягкой и пышной, но полезных свойств больше в муке первого или второго сорта.

Яйца должны быть свежими. Хранить их следует в сухих местах без посторонних запахов при температуре от 0 до +20 ˚С.

При покупке подсолнечного масла бутылку следует брать из глубины полки, поскольку под воздействием света масло портится. По цвету оно должно быть светлым.

Ранее «ПолитЭксперт» со ссылкой на «Роскачество» сообщал, как выбирать нарезной батон.

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