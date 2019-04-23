ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов в Приморском крае

ФСБ задержала членов террористической ячейки в Приморье, которые планировали разбойные нападения на коммерсантов и переезд в Сирию для участия в боевых действиях. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, поступившем в распоряжение RT.

РИА Новости

Отмечается, что в состав группы входили четверо граждан стран Центрально-Азиатского региона, которые осуществляли финансирование международных террористических структур. «Пресечена деятельность ячейки террористической организации... действовавшей на территории Приморского края», — говорится в сообщении. Как подчёркивается, задержанные собирались «совершить серию разбойных нападений на коммерсантов и выехать» в Сирию. ФСБ также задержала в Махачкале и Грозном пять членов ячейки террористической организации «Исламское государство»*, которые планировали теракты. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.