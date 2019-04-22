Эксперт оценил закон о наказании для сбежавших с места ДТП

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых пострадали или погибли люди.

По словам эксперта, раньше водитель покидал место аварии, а через какое-то время являлся сам или его находили, и установить, был ли он пьян в момент управления автомобилем, оказывалось невозможно.

«Вот, собственно говоря, для того чтобы предупредить такого рода нарушения, данный закон и принят», — сказал Похмелкин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов в беседе с Nation News прокомментировал решение Совфеда.