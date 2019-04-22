Эксперт оценил закон о наказании для сбежавших с места ДТП
- РИА Новости
По словам эксперта, раньше водитель покидал место аварии, а через какое-то время являлся сам или его находили, и установить, был ли он пьян в момент управления автомобилем, оказывалось невозможно.
«Вот, собственно говоря, для того чтобы предупредить такого рода нарушения, данный закон и принят», — сказал Похмелкин.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов в беседе с Nation News прокомментировал решение Совфеда.