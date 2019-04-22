Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной

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В майские праздники парковка в столице будет бесплатной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента транспорта города Максима Ликсутова.
Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В майские праздники (1, 2, 3, 4, 9, 10 и 11 мая) парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной», — уточнил он.

По словам Ликсутова, 9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами некоторых столичных таксомоторных компаний. 

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в пасхальные праздники власти столицы планируют запустить более 1 тыс. бесплатных автобусов.

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