Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной

В майские праздники парковка в столице будет бесплатной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента транспорта города Максима Ликсутова.

© Григорий Сысоев

РИА Новости

«В майские праздники (1, 2, 3, 4, 9, 10 и 11 мая) парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной», — уточнил он. По словам Ликсутова, 9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами некоторых столичных таксомоторных компаний. Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в пасхальные праздники власти столицы планируют запустить более 1 тыс. бесплатных автобусов.