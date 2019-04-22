Акция «Бессмертная эскадрилья» пройдёт 9 мая в Хабаровске

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Акция «Бессмертная эскадрилья» состоится 9 мая в Хабаровске, сообщает kp.ru.
Акция «Бессмертная эскадрилья» пройдёт 9 мая в Хабаровске
  • © Правительство Хабаровского края

Фюзеляжи самолётов малой авиации будут украшены фотографиями лётчиков-дальневосточников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в пресс-службе Хабаровского краевого парка имени Н.Н. Муравьёва-Амурского, эскадрилья пролетит вдоль набережной — от арены «Ерофей» до Амурского моста.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что акция «Георгиевская ленточка» начнётся 25 апреля в Удмуртии.

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