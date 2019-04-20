Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

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В Кемеровской области три человека погибли в результате пожара в частном доме в Прокопьевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«На ликвидацию пожара прибыли 4 подразделения пожарной охраны, 17 человек​​​. На момент прибытия подразделений открытым пламенем были охвачены веранда и дом», — приводит РИА Новости сообщение.

В настоящее время на месте работает группа следователей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В феврале интернет-газета «Утро.ру» писала, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.

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