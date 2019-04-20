В Москву прибыла принимающая участие в параде Победы военная техника

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Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отметили в ведомстве, свыше 100 единиц колёсной боевой техники совершили марш на расстояние более 60 км.

Ранее стало известно, что военная техника отправилась в Москву для участия в параде Победы.

12 апреля телеканал «Звезда» сообщал, что два автомобиля российского производства Aurus приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади в столице.

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