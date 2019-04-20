В Москву прибыла принимающая участие в параде Победы военная техника
«Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отметили в ведомстве, свыше 100 единиц колёсной боевой техники совершили марш на расстояние более 60 км.
Ранее стало известно, что военная техника отправилась в Москву для участия в параде Победы.
12 апреля телеканал «Звезда» сообщал, что два автомобиля российского производства Aurus приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади в столице.