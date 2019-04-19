В МЧС сообщили о пожарах в восьми населённых пунктах Забайкалья

В Забайкальском крае произошли пожары на территории восьми населённых пунктов, в результате чего были уничтожены около 70 домов и 20 хозяйственных построек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По предварительным данным спасательного ведомства, два человека госпитализированы.

«Всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов, из них 42 нежилых, и 20 надворных построек», — сообщили в МЧС.

Также уточняется, что к настоящему времени пожары в указанных населённых пунктах локализованы.

Ранее на территории Забайкалья ввели режим ЧС из-за природных пожаров.

В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.