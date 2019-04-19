В МЧС сообщили о пожарах в восьми населённых пунктах Забайкалья
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По предварительным данным спасательного ведомства, два человека госпитализированы.
«Всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов, из них 42 нежилых, и 20 надворных построек», — сообщили в МЧС.
Также уточняется, что к настоящему времени пожары в указанных населённых пунктах локализованы.
Ранее на территории Забайкалья ввели режим ЧС из-за природных пожаров.
В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.