Суд освободил от наказания содержащегося в СИЗО онкобольного жителя Москвы

Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство администрации СИЗО-1 («Матросская тишина») и постановил освободить от наказания онкобольного жителя столицы Илью Петрова.

Об этом сообщила правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

35-летний житель Москвы ранее занимался плаванием, служил во внутренних войсках. Позднее он получил первую судимость. В декабре 2018 года его повторно судили за кражу и приговорили к трём годам колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия Петрова перевели в столичное СИЗО-4 («Медведь»), где у него диагностировали рак (лимфома Ходжкина). Ему требуются курсы химиотерапии и другие процедуры, которые невозможно провести в тюремной больнице.

Правозащитники отмечают, что лимфома Ходжкина входит в утверждённые правительством перечни заболеваний, препятствующих содержанию под стражей и отбыванию наказания.

К тому моменту, когда была готова медицинская экспертиза по первому перечню, мужчина уже был осуждён. Тюремные врачи оперативно провели обследование по второму перечню, но другой фигурант дела о краже направил апелляционную жалобу в Мосгорсуд.

Таким образом, приговор не вступил в силу, и освободить мужчину по второму перечню (для осуждённых) также оказалось проблематичным.

Последние недели мужчина провёл в палате больницы в «Матросской тишине». Там же, в следственном изоляторе, прошло судебное заседание, по итогам которого его освободили от отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью.