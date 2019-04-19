Аксёнов: большинство украинцев понимают, что Крым стал частью России навсегда

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что большинство граждан Украины понимают, что полуостров стал частью России навсегда.

«Большинство граждан Украины уже понимают, что Крым навсегда российский», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с иностранными журналистами на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Крым собирается подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках ЯМЭФ.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.