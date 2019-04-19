Аксёнов: большинство украинцев понимают, что Крым стал частью России навсегда

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что большинство граждан Украины понимают, что полуостров стал частью России навсегда.
Аксёнов: большинство украинцев понимают, что Крым стал частью России навсегда
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Большинство граждан Украины уже понимают, что Крым навсегда российский», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с иностранными журналистами на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Крым собирается подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках ЯМЭФ.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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