«Росконтроль» рассказал о проверке зефира в шоколаде

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал о проверке зефира в шоколаде пяти торговых марок, сообщает Nation News.
«Росконтроль» рассказал о проверке зефира в шоколаде
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Наиболее качественной признали продукцию под названием «Моё обожание».

Также исследовались «Шармэль», «Лянеж», «Дикси» и «Полёт». По словам специалистов, у этих продуктов недостоверная информация о составе. Например, в зефире «Шармэль» и «Лянеж» обнаружен подсластитель, в зефире «Дикси» и «Полёт» вопросы вызвал состав шоколада.

Проверку проводили по более чем 20 параметрам, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее «Роскачество» подвело итоги проверки кефира.

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