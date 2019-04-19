В МЧС заявили о ликвидации пожара в комплексе «ЗИЛАРТ»
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«Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11:56 пожар был ликвидирован», — говорится в тексте.
Как уточнили в пресс-службе группы компаний ЛСР, горели кровельные материалы.
«19 апреля произошло возгорание кровельных материалов на строительной площадке 8-го лота», — рассказал собеседник РИА Новости.
В результате ЧП, как отмечается, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «ЗИЛАРТ» на юге Москвы произошёл пожар.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске ликвидировали последствия коммунальной аварии, из-за которой без отопления остались 700 домов.