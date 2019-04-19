В МЧС заявили о ликвидации пожара в комплексе «ЗИЛАРТ»

Короткая ссылка
В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожар в жилом комплексе «ЗИЛАРТ» в районе станции метро «Автозаводская» ликвидирован.
В МЧС заявили о ликвидации пожара в комплексе «ЗИЛАРТ»
  • © РИА Новости

«Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11:56 пожар был ликвидирован», — говорится в тексте.

Как уточнили в пресс-службе группы компаний ЛСР, горели кровельные материалы.

«19 апреля произошло возгорание кровельных материалов на строительной площадке 8-го лота», — рассказал собеседник РИА Новости.

В результате ЧП, как отмечается, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «ЗИЛАРТ» на юге Москвы произошёл пожар. 

Также URA.RU передавало, что в Челябинске ликвидировали последствия коммунальной аварии, из-за которой без отопления остались 700 домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить