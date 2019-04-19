В МЧС заявили о ликвидации пожара в комплексе «ЗИЛАРТ»

В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожар в жилом комплексе «ЗИЛАРТ» в районе станции метро «Автозаводская» ликвидирован.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11:56 пожар был ликвидирован», — говорится в тексте.

Как уточнили в пресс-службе группы компаний ЛСР, горели кровельные материалы.

«19 апреля произошло возгорание кровельных материалов на строительной площадке 8-го лота», — рассказал собеседник РИА Новости.

В результате ЧП, как отмечается, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «ЗИЛАРТ» на юге Москвы произошёл пожар.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске ликвидировали последствия коммунальной аварии, из-за которой без отопления остались 700 домов.