В Крыму изъяли 15 тонн контрафактного спирта стоимостью 1,5 млн рублей

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Представители управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с МВД России по Республике Крым пресекли канал незаконной поставки этилового спирта в особо крупном размере.
В Крыму изъяли 15 тонн контрафактного спирта стоимостью 1,5 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В ходе спецоперации задержано несколько фур, в которых под видом детской питьевой воды «Агуша» незаконно перевозилась партия спиртосодержащей продукции. Её общий вес превысил 15 тонн.

Рыночная стоимость изъятого спирта — 1,5 млн рублей.

Помимо этого, в Симферополе обнаружен подпольный цех для хранения и сортировки нелегального алкоголя.

Организаторами противоправной деятельности названы местные жители. Они распространяли контрафактную продукцию в кафе и ресторанах под видом элитных алкогольных напитков.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задержали крупную партию нелегального алкоголя.

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