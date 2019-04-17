В Крыму изъяли 15 тонн контрафактного спирта стоимостью 1,5 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
В ходе спецоперации задержано несколько фур, в которых под видом детской питьевой воды «Агуша» незаконно перевозилась партия спиртосодержащей продукции. Её общий вес превысил 15 тонн.
Рыночная стоимость изъятого спирта — 1,5 млн рублей.
Помимо этого, в Симферополе обнаружен подпольный цех для хранения и сортировки нелегального алкоголя.
Организаторами противоправной деятельности названы местные жители. Они распространяли контрафактную продукцию в кафе и ресторанах под видом элитных алкогольных напитков.
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задержали крупную партию нелегального алкоголя.