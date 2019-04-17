В Крыму изъяли 15 тонн контрафактного спирта стоимостью 1,5 млн рублей

Представители управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с МВД России по Республике Крым пресекли канал незаконной поставки этилового спирта в особо крупном размере.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В ходе спецоперации задержано несколько фур, в которых под видом детской питьевой воды «Агуша» незаконно перевозилась партия спиртосодержащей продукции. Её общий вес превысил 15 тонн.

Рыночная стоимость изъятого спирта — 1,5 млн рублей.

Помимо этого, в Симферополе обнаружен подпольный цех для хранения и сортировки нелегального алкоголя.

Организаторами противоправной деятельности названы местные жители. Они распространяли контрафактную продукцию в кафе и ресторанах под видом элитных алкогольных напитков.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задержали крупную партию нелегального алкоголя.