«Роскачество» дало рекомендации по выбору чемодана
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По словам экспертов, следует обратить внимание на материал — ткань, пластик или алюминий. Чем выше плотность ткани, тем долговечнее и тяжелее чемодан. Продукция из нейлона прочнее и легче, но дороже. Кроме того, тканевый чемодан более вместителен, но за ним сложно ухаживать.
Пластиковый чемодан дольше сохраняется в нужном виде, хорошо защищает содержимое от деформации и влаги. Алюминиевые чемоданы тяжёлые и дорогие, но надёжнее всего защищают вещи.
Кроме того, эксперты рекомендуют приобретать более удобные модели, к примеру, с выдвижной ручкой и сдвоенными колёсиками, передаёт kp.ru.
Кодовый замок может быть навесным или встроенным (накладным или интегрированным).
Ранее «Роскачество» дало рекомендации по выбору кроссовок для бега.