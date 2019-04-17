«Роскачество» дало рекомендации по выбору чемодана

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«Роскачество» рассказало, как выбрать чемодан, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт организации.
«Роскачество» дало рекомендации по выбору чемодана
  • ©pixabay.com

По словам экспертов, следует обратить внимание на материал — ткань, пластик или алюминий. Чем выше плотность ткани, тем долговечнее и тяжелее чемодан. Продукция из нейлона прочнее и легче, но дороже. Кроме того, тканевый чемодан более вместителен, но за ним сложно ухаживать.

Пластиковый чемодан дольше сохраняется в нужном виде, хорошо защищает содержимое от деформации и влаги. Алюминиевые чемоданы тяжёлые и дорогие, но надёжнее всего защищают вещи.

Кроме того, эксперты рекомендуют приобретать более удобные модели, к примеру, с выдвижной ручкой и сдвоенными колёсиками, передаёт kp.ru.

Кодовый замок может быть навесным или встроенным (накладным или интегрированным).

Ранее «Роскачество» дало рекомендации по выбору кроссовок для бега.

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