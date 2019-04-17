Прокуратура возбудила дела из-за покупки 13 авиабилетов для двух детей-инвалидов

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Сургутская транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении авиакомпании «ЮТэйр» после того, как матери двоих детей-инвалидов из Хабаровского края пришлось купить 13 авиабилетов на самолёт из Кургана в Москву.
Прокуратура возбудила дела из-за покупки 13 авиабилетов для двух детей-инвалидов
  • © РИА Новости

Как пишет ТАСС, дела были возбуждены по ч. 1 ст. 14.5 («Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации») и ч. 1 ст. 14.7 («Обман потребителей») КоАП России.

В настоящее время дела направлены на рассмотрение в управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

В феврале сообщалось, что Следственный комитет разбирается в обстоятельствах перелёта матери с двумя больными детьми из Кургана в Москву. По словам женщины, для перевозки детей после операции ей пришлось купить 13 авиабилетов. Она с трудом смогла собрать необходимую сумму. При этом в авиакомпании «ЮТэйр» сообщили, что никто не предупреждал о наличии маломобильных пассажиров — их перевозка требует определённых приготовлений.

Подробнее —  в материале RT.

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