В Петербурге появятся трамваи с доступом к Wi-Fi

В Санкт-Петербурге появятся трамваи с доступом к Wi-Fi и зарядками для мобильных устройств, сообщает kp.ru.

Планируется приобрести 21 новый вагон. Соответствующую заявку разместил «Горэлектротранс» на портале госзакупок.

«Сейчас у нас работает 761 трамвай. Порядка 50% из них полностью самортизированы, то есть нуждаются в обновлении или замене. Это не значит, что на них нельзя ездить — имеется в виду, скорее, моральный износ, неполное соответствие современным требованиям», — заявили в пресс-службе компании.

По условиям контракта, победитель торгов должен поставить трамваи до 1 сентября 2019 года. Как ожидается, курсировать новые вагоны будут на юго-западе, где расположен трамвайный парк №8.

В ноябре ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что пассажиры наземного транспорта в Москве выходили в интернет с помощью бесплатного Wi-Fi 15 млн раз с начала 2018 года.