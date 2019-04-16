Власти Саратовской области попросили прокуратуру разобраться в ситуации с заводом «Торэкс»

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев направил обращение в местное ГУ МВД России и органы прокуратуры с просьбой разобраться в ситуации вокруг завода «Торэкс». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Власти Саратовской области попросили прокуратуру разобраться в ситуации с заводом «Торэкс»
  • РИА Новости

Ранее к Радаеву обратился трудовой коллектив, который заявил о негативных последствиях имущественного спора, инициированного одним из соучредителей. Как утверждается, на предприятии, где работают около 1,2 тыс. человек, наблюдается неустойчивая финансово-хозяйственная ситуация.

«Торэкс» — крупнейший в России производитель металлических дверей. Завод основан в 1990 году. Его продукция поставляется более чем в 70 регионов России и страны СНГ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области завели дело по факту невыплаты зарплаты на одном из предприятий.

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