В Госдуме прокомментировали предложение ввести платные перекрёстки

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Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичёв в беседе с ФАН прокомментировал предложение организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.
В Госдуме прокомментировали предложение ввести платные перекрёстки
  • РИА Новости

«Я не понимаю, что это за термин такой — «платный перекрёсток». Понимаю, как может быть платным путепровод, мост — у него хотя бы есть понятные начало и конец. А что предлагают считать платной зоной перекрёстка?» — заявил депутат.

По его словам, перекрёсток не может быть платным. Как отметил Москвичёв, это часть дороги, где как раз не должно быть пробок и затруднения движения.

Ранее член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин оценил в беседе с RT предложение организовать в России платные перекрёстки.

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