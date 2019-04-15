Прокуратура отчиталась о проверке по факту травмирования ребёнка в результате падения снега на Урале
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- РИА Новости
«В нарушение требований должностными лицами детского сада надлежащие и своевременные меры, направленные на предупреждение травматизма воспитанников и сотрудников в результате падения снега, льда, посторонних предметов с крыш, не приняты, и тем самым нарушены права воспитанников и работников», — заявили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По итогам проверки четыре человека привлечены к дисциплинарной ответственности.
Заместителю директора по административно-хозяйственной части и дворнику объявили замечание, заведующей филиалом и заведующей хозяйством филиала — выговоры.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую из-за падения наледи.