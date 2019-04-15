Подростку из Улан-Удэ, перенёсшему рак мозга, продлили инвалидность до 18 лет

Герою материала RT 13-летнему Антону Потехину, которому в возрасте пяти лет был диагностирован рак мозга, продлили инвалидность до 18 лет. Об этом RT сообщила мать мальчика Анна Арефьева.

© Фото из личного архива Анны Арефьевой

«Сегодня мы были на Республиканской психолого-медико-психологической комиссии (РПМПК). Нам выдали заключение, что Антон нуждается в создании специальных условий для получения образования. С этой справкой мы поехали на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭ), по итогам которой сыну продлили инвалидность до 18-ти лет. Антон передавал огромное спасибо!» — рассказала Арефьева.

Ранее RT сообщал, что пять лет назад у Антона Потехина из Улан-Удэ диагностировали рак мозга. В возрасте восьми лет мальчик перенёс две трепанации черепа и шунтирование. Когда рак перешёл в стадию ремиссии, медики решили снять инвалидность с ребёнка.

После обращения RT в Общественную палату ситуация с Антоном Потехиным была взята на контроль. Представители ОП связались со специалистами МСЭ в Бурятии, которые заверили, что мальчику продлят инвалидность до 18-ти лет как только будет предоставлена справка из РПМПК.