Минобороны опубликовало семейные снимки советских полководцев

Министерство обороны России на своём сайте опубликовало семейные фотографии советских полководцев и военачальников в преддверии празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Проект «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» реализован совместно с Фондом памяти полководцев Победы и посвящен повседневной жизни полководцев Великой Отечественный войны.

Среди размещенных фотографий — ранее неизвестные снимки из семейных альбомов полководцев.

Военные запечатлены в домашней обстановке в кругу близких и друзей.

Например, в разделе есть фотографии маршала Советского Союза Георгия Жукова на отдыхе в Сочи, маршала Константина Рокоссовского на охоте и главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна с супругой.

Ранее в Минобороны опубликовали документы о Крымской наступательной операции.