Минобороны опубликовало семейные снимки советских полководцев
Проект «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» реализован совместно с Фондом памяти полководцев Победы и посвящен повседневной жизни полководцев Великой Отечественный войны.
Среди размещенных фотографий — ранее неизвестные снимки из семейных альбомов полководцев.
Военные запечатлены в домашней обстановке в кругу близких и друзей.
Например, в разделе есть фотографии маршала Советского Союза Георгия Жукова на отдыхе в Сочи, маршала Константина Рокоссовского на охоте и главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна с супругой.
Ранее в Минобороны опубликовали документы о Крымской наступательной операции.