В МЧС сообщили о ликвидации пожара возле Коптевского рынка в Москве
Отмечается, что инцидент произошёл на улице Коптевской, дом 24, строение 2.
«Было установлено, что происходило загорание торговых павильонов. Принятыми мерами в 05:45 пожар был локализован, а в 05:51 ликвидирован», — указано в тексте.
По данным ведомства, информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.
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