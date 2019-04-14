В МЧС сообщили о ликвидации пожара возле Коптевского рынка в Москве

Короткая ссылка
Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в торговых павильонах на площади около 100 кв. м возле Коптевского рынка в столице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Коптевской, дом 24, строение 2.

«Было установлено, что происходило загорание торговых павильонов. Принятыми мерами в 05:45 пожар был локализован, а в 05:51 ликвидирован», — указано в тексте.

По данным ведомства, информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее в МЧС России дали рекомендации относительно того, как можно самостоятельно устранить возгорание в квартире до приезда спасателей и как действовать при сильном задымлении. 

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить