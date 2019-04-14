В МЧС сообщили о ликвидации пожара возле Коптевского рынка в Москве

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в торговых павильонах на площади около 100 кв. м возле Коптевского рынка в столице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Коптевской, дом 24, строение 2.

«Было установлено, что происходило загорание торговых павильонов. Принятыми мерами в 05:45 пожар был локализован, а в 05:51 ликвидирован», — указано в тексте.

По данным ведомства, информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее в МЧС России дали рекомендации относительно того, как можно самостоятельно устранить возгорание в квартире до приезда спасателей и как действовать при сильном задымлении.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.