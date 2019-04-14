В Пермском крае две школьницы отравились найденным на улице веществом
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
«Установлено, что девочки нашли на улице свёрток, попробовали содержимое и почувствовали недомогание. Родители вызвали скорую помощь», — сообщили в МВД.
В настоящее время по факту произошедшего организована проверка. В МВД добавили, что вещество, которым отравились школьницы, будет установлено по результатам экспертизы.
Ранее URA.RU сообщало о массовом отравлении детей в школе в Перми из-за кишечной инфекции.