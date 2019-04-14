В Пермском крае две школьницы отравились найденным на улице веществом

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В посёлке Яйва Пермского края две девятилетние школьницы были госпитализированы с признаками отравления после того, как попробовали содержимое найденного на улице свёртка.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«Установлено, что девочки нашли на улице свёрток, попробовали содержимое и почувствовали недомогание. Родители вызвали скорую помощь», — сообщили в МВД.

В настоящее время по факту произошедшего организована проверка. В МВД добавили, что вещество, которым отравились школьницы, будет установлено по результатам экспертизы.

Ранее URA.RU сообщало о  массовом отравлении детей в школе в Перми из-за кишечной инфекции.

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