В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов
«Потребительская упаковка качественной рыбной продукции должна сопровождаться маркировкой, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности, массе нетто», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что при изготовлении консервов из мороженой рыбной продукции это должно быть отмечено в маркировке.
По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Ранее в ведомстве дали рекомендации по выбору блинов в период Масленицы.