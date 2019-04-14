В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

В Роспотребнадзоре рассказали россиянам, на что обратить внимание при выборе рыбных консервов, качество которых достаточно часто оказывается не соответствующим нормам.

«Потребительская упаковка качественной рыбной продукции должна сопровождаться маркировкой, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности, массе нетто», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



Отмечается, что при изготовлении консервов из мороженой рыбной продукции это должно быть отмечено в маркировке.



По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.

Ранее в ведомстве дали рекомендации по выбору блинов в период Масленицы.