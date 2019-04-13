Спасатели достали человека из Москвы-реки
- РИА Новости
- © Кирилл Шипицин
Отмечается, что сообщение о человеке в реке поступило в МЧС 13 апреля в 2:28.
«Незамедлительно пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия, был спасён и извлечён из воды мужчина», — приводит агентство «Москва» сообщение МЧС.
Мужчина был передан бригаде скорой помощи, его состояние не уточняется.
Ранее InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Татарстан сообщал, что уровень воды в трёх реках Татарстана вырос более чем на 1,2 метра за сутки.