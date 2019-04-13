Спасатели достали человека из Москвы-реки

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Сотрудники МЧС достали мужчину из Москвы-реки в районе Хамовники.
Спасатели достали человека из Москвы-реки
  • РИА Новости
  • © Кирилл Шипицин

Отмечается, что сообщение о человеке в реке поступило в МЧС 13 апреля в 2:28.

«Незамедлительно пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия, был спасён и извлечён из воды мужчина», — приводит агентство «Москва» сообщение МЧС.

Мужчина был передан бригаде скорой помощи, его состояние не уточняется.

Ранее InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Татарстан сообщал, что уровень воды в трёх реках Татарстана вырос более чем на 1,2 метра за сутки.

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