Полпред президента в ПФО назвал задачу нового главного федерального инспектора по Удмуртии
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Сейчас перед всеми нами стоят очень важные задачи реализации указа президента №204 — реализация национальных проектов... И в этом плане большая задача по координации и контролю», — заявил Комаров во время рабочего визита в республику.
Что касается оперативных задач Панова, то это координация работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с институтами гражданского общества и политическими партиями, надзор за обеспечением прав и свобод граждан, вопросы общественной безопасности.
Панов в течение десяти лет был прокурором Удмуртии. В 2018 году его назначили советником главы региона. Недавно он покинул этот пост.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область подписала большую часть соглашений с федеральным центром, необходимых для реализации нацпроектов.