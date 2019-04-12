Полпред президента в ПФО назвал задачу нового главного федерального инспектора по Удмуртии

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал задачу нового главного федерального инспектора по Удмуртии Сергея Панова.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Сейчас перед всеми нами стоят очень важные задачи реализации указа президента №204 — реализация национальных проектов... И в этом плане большая задача по координации и контролю», — заявил Комаров во время рабочего визита в республику.

Что касается оперативных задач Панова, то это координация работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с институтами гражданского общества и политическими партиями, надзор за обеспечением прав и свобод граждан, вопросы общественной безопасности.

Панов в течение десяти лет был прокурором Удмуртии. В 2018 году его назначили советником главы региона. Недавно он покинул этот пост.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область подписала большую часть соглашений с федеральным центром, необходимых для реализации нацпроектов.