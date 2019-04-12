Полпред президента в ПФО назвал задачу нового главного федерального инспектора по Удмуртии

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Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал задачу нового главного федерального инспектора по Удмуртии Сергея Панова.
Полпред президента в ПФО назвал задачу нового главного федерального инспектора по Удмуртии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Сейчас перед всеми нами стоят очень важные задачи реализации указа президента №204 — реализация национальных проектов... И в этом плане большая задача по координации и контролю», — заявил Комаров во время рабочего визита в республику.

Что касается оперативных задач Панова, то это координация работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с институтами гражданского общества и политическими партиями, надзор за обеспечением прав и свобод граждан, вопросы общественной безопасности.

Панов в течение десяти лет был прокурором Удмуртии. В 2018 году его назначили советником главы региона. Недавно он покинул этот пост.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область подписала большую часть соглашений с федеральным центром, необходимых для реализации нацпроектов.

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