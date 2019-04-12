Роспотребнадзор заявил о внеплановой проверке мусорного оператора в Омской области
- РИА Новости
Как рассказал глава пресс-службы Росприроднадзора Андрей Кузин, в настоящее время в ведомстве анализируют итоги совещания по вопросам перехода региона на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
«Департаментом Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу в отношении ООО «Магнит» проводится внеплановая проверка возможности осуществления функций регионального оператора на территории Омской области», — отметил он.
О результатах проверки будет сообщено позднее.
Также стало известно, что государственная экологическая инспекция Севприроднадзора обнаружила более 40 несанкционированных свалок в первом квартале 2019 года, информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Данные направлены в органы муниципальных властей для реагирования.
Ранее в Минприроды рассказали о ходе «мусорной реформы».