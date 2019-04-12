Роспотребнадзор заявил о внеплановой проверке мусорного оператора в Омской области

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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования заявила о внеплановой проверке мусорного оператора «Магнит» в Омской области на предмет его способности исполнять свои обязанности. Об этом сообщает gorod55.ru.
Роспотребнадзор заявил о внеплановой проверке мусорного оператора в Омской области
  • РИА Новости

Как рассказал глава пресс-службы Росприроднадзора Андрей Кузин, в настоящее время в ведомстве анализируют итоги совещания по вопросам перехода региона на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«Департаментом Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу в отношении ООО «Магнит» проводится внеплановая проверка возможности осуществления функций регионального оператора на территории Омской области», — отметил он.

О результатах проверки будет сообщено позднее.

Также стало известно, что государственная экологическая инспекция Севприроднадзора обнаружила более 40 несанкционированных свалок в первом квартале 2019 года, информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Данные направлены в органы муниципальных властей для реагирования.

Ранее в Минприроды рассказали о ходе «мусорной реформы».

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