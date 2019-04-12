Суд снял все обвинения с выхаживавшего больных беркутов жителя Брянской области

Брасовский районный суд в Брянской области полностью оправдал и снял все обвинения с жителя посёлка Локоть Владимира Иванчекова, который 15 лет выхаживал больных орлов-беркутов. Как ранее писал RT, мужчину судили за то, что он ухаживал за редкими птицами, не имея на то разрешения Росприроднадзора.

РИА Новости

«Суд меня полностью оправдал, снял все обвинения. Честно говоря, вообще пока ничего не чувствую. Сейчас буду благодарить своих адвокатов, хочу пообщаться с ними», — сообщил RT Владимир Иванчеков.

Его адвокат Матвей Цзен объяснил, что, несмотря на отсутствие у Иванчекова разрешения на уход за птицами, занесёнными в Красную книгу, суд не увидел никакого злого умысла в действиях Иванчекова.

«У Владимира Михайловича действительно не было разрешения, но в его действиях отсутствует какой-либо злонамеренный умысел — корыстный или любой другой, а сами его действия были направлены на спасение жизни травмированных птиц, которые не могли быть выпущены на свободу. В силу этих обстоятельств общественная опасность в его действиях отсутствует», — подчеркнул юрист.

На предыдущем заседании суда по делу Иванчекова природоохранный прокурор по Брянской области Максим Зубко требовал для него наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Ранее RT рассказывал об орнитологе-любителе из Брянской области, который на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами.

В августе 2018 года птиц изъяли полицейские. Они отправили орлов в питомник в Калужской области, однако из-за нарушения правил транспортировки две из трёх редких птиц погибли.

На Иванчекова было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК России («Незаконное содержание диких животных, принадлежащих к видам, занесённых в Красную книгу»).

Мужчине грозило лишение свободы на срок до трёх лет и штраф до 1 млн рублей.

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