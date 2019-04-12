Суд снял все обвинения с выхаживавшего больных беркутов жителя Брянской области

Брасовский районный суд в Брянской области полностью оправдал и снял все обвинения с жителя посёлка Локоть Владимира Иванчекова, который 15 лет выхаживал больных орлов-беркутов. Как ранее писал RT, мужчину судили за то, что он ухаживал за редкими птицами, не имея на то разрешения Росприроднадзора.
- РИА Новости
«Суд меня полностью оправдал, снял все обвинения. Честно говоря, вообще пока ничего не чувствую. Сейчас буду благодарить своих адвокатов, хочу пообщаться с ними», — сообщил RT Владимир Иванчеков.
Его адвокат Матвей Цзен объяснил, что, несмотря на отсутствие у Иванчекова разрешения на уход за птицами, занесёнными в Красную книгу, суд не увидел никакого злого умысла в действиях Иванчекова.
«У Владимира Михайловича действительно не было разрешения, но в его действиях отсутствует какой-либо злонамеренный умысел — корыстный или любой другой, а сами его действия были направлены на спасение жизни травмированных птиц, которые не могли быть выпущены на свободу. В силу этих обстоятельств общественная опасность в его действиях отсутствует», — подчеркнул юрист.
На предыдущем заседании суда по делу Иванчекова природоохранный прокурор по Брянской области Максим Зубко требовал для него наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Ранее RT рассказывал об орнитологе-любителе из Брянской области, который на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами.
В августе 2018 года птиц изъяли полицейские. Они отправили орлов в питомник в Калужской области, однако из-за нарушения правил транспортировки две из трёх редких птиц погибли.
На Иванчекова было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК России («Незаконное содержание диких животных, принадлежащих к видам, занесённых в Красную книгу»).
Мужчине грозило лишение свободы на срок до трёх лет и штраф до 1 млн рублей.
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