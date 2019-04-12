В Дмитровском кремле двое мужчин пытались сжечь купеческий дом

Короткая ссылка
На территории подмосковного музея-заповедника «Дмитровский кремль» двое мужчин попытались поджечь купеческий дом.
В Дмитровском кремле двое мужчин пытались сжечь купеческий дом
  • РИА Новости

Злоумышленники, используя несколько канистр с горючей жидкостью, пытались поджечь один из купеческих домов XIX века.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Московской области, полицейскими были задержаны двое ранее судимых местных жителей 25 лет и 31 года по подозрению в попытке поджога здания.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы неизвестный совершил поджог служебного автомобиля полиции, пока правоохранители находились на задании. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить