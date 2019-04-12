В Дмитровском кремле двое мужчин пытались сжечь купеческий дом
- РИА Новости
Злоумышленники, используя несколько канистр с горючей жидкостью, пытались поджечь один из купеческих домов XIX века.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Московской области, полицейскими были задержаны двое ранее судимых местных жителей 25 лет и 31 года по подозрению в попытке поджога здания.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы неизвестный совершил поджог служебного автомобиля полиции, пока правоохранители находились на задании.