В Дмитровском кремле двое мужчин пытались сжечь купеческий дом

На территории подмосковного музея-заповедника «Дмитровский кремль» двое мужчин попытались поджечь купеческий дом.

Злоумышленники, используя несколько канистр с горючей жидкостью, пытались поджечь один из купеческих домов XIX века.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Московской области, полицейскими были задержаны двое ранее судимых местных жителей 25 лет и 31 года по подозрению в попытке поджога здания.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы неизвестный совершил поджог служебного автомобиля полиции, пока правоохранители находились на задании.