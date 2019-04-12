Источник назвал дату спуска на воду первой подлодки «Посейдон»
«Белгород» будет выведен из эллинга «Севмаша» и спущен на воду 23 апреля», — сообщил источник.
По его словам, достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года.
Он также рассказал, что в следующем году пройдут заводские ходовые и государственные испытания подлодки, после чего «Белгород» должен быть передан Военно-морскому флоту.
В феврале в ходе выступления с посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал об успешной работе над «Посейдоном» и ракетами «Циркон».