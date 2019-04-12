Источник назвал дату спуска на воду первой подлодки «Посейдон»

В Северодвинске 23 апреля на воду будет спущен первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка специального назначения проекта 09852 «Белгород». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Белгород» будет выведен из эллинга «Севмаша» и спущен на воду 23 апреля», — сообщил источник.

По его словам, достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года.

Он также рассказал, что в следующем году пройдут заводские ходовые и государственные испытания подлодки, после чего «Белгород» должен быть передан Военно-морскому флоту.

В феврале в ходе выступления с посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал об успешной работе над «Посейдоном» и ракетами «Циркон».