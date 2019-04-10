Аксёнов пригрозил фейковыми новостями о своих визитах в регионы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов дал обещание публиковать фейковые новости о своих визитах в регионы республики с тем, чтобы власти активнее решали существующие на местах проблемы.

«Договорились, будут фейковые новости о приездах», — цитирует его РИА Новости.

Глава региона также пообещал «административный террор» в тех районах полуострова, где не выполняются его поручения.

10 апреля Аксёнов проводит выездное совещание по проблемам городского округа Судак.

Ранее президент России Владимир Путин дал обещание «не забирать» Сергея Аксёнова из Крыма.

В марте министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что в число наиболее популярных мест отдыха россиян в 2019 году вошли шесть крымских городов.

Также в декабре 2018 года исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные зарубежные направления для российских туристов.