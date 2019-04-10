Медведев рассказал о полученной им в школе двойке

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что во время учёбы в выпускном классе школы он получил по одному из предметов двойку в четверти. Об этом он сообщил во время всероссийского открытого урока для школьников.
Медведев рассказал о полученной им в школе двойке
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос учащихся, Медведев отметил, что «сначала любил ходить в школу, а потом — с определённого возраста — нет».

«Двойки у меня, конечно, были. Такую тайну открою (никогда об этом не рассказывал): у меня в десятом классе (тогда десять, не одиннадцать классов было, как сейчас) по одному из предметов была двойка даже в четверти», — приводит его слова РИА Новости.

Глава правительства добавил, что к моменту окончания учёбы в школе он «всё зачистил» и у него «не то что двоек, а троек уже не осталось».

Ранее RT сообщал, что эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

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