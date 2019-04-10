СМИ: В России планируют увеличить срок давности по делам против недобросовестных коллекторов

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В России планируют увеличить срок давности по делам против недобросовестных коллекторов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аппарат правительства.
СМИ: В России планируют увеличить срок давности по делам против недобросовестных коллекторов
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработал Минюст.

В настоящее время уполномоченные сотрудники Федеральной службы судебных приставов не могут открывать дела за пределами годичной давности. Теперь принято решение увеличить этот срок до двух лет.

Как отметили в Минюсте, изменения в КоАП нацелены на повышение эффективности применения мер административного воздействия к лицам, осуществляющим деятельность по взысканию просроченной задолженности с нарушением требований законодательства, и предупреждения совершения новых правонарушений.

Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News предложил создать единую горячую линию по вопросам действий коллекторов и микрофинансовых организаций.

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