СМИ: ГИБДД получила право на осмотр учебно-материального состояния автошкол
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- РИА Новости
Соответствующие изменения введены с 7 апреля приказами МВД.
Теперь автошколы и ГИБДД станут согласовывать основные программы профессионального обучения водителей.
Помимо этого, инспекция проследит за состоянием учебно-материальной базы, куда входит наличие обустроенных помещений, парка учебных машин, площадок для занятий, пособий и квалифицированных учителей.
В случае обнаружения каких-либо недочётов автошколе дадут 15 дней на их устранение. Если проблемы не будут решены, то регулятор вправе не выдать разрешительное заключение и приостановить деятельность учебного заведения на шесть месяцев.
Как рассчитывают в ГИБДД, такие меры позволят избавиться от недобросовестных автошкол.
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