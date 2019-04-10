СМИ: ГИБДД получила право на осмотр учебно-материального состояния автошкол

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ГИБДД получила право на осмотр учебно-материального состояния автошкол, сообщает газета «Известия».
СМИ: ГИБДД получила право на осмотр учебно-материального состояния автошкол
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Соответствующие изменения введены с 7 апреля приказами МВД.

Теперь автошколы и ГИБДД станут согласовывать основные программы профессионального обучения водителей.

Помимо этого, инспекция проследит за состоянием учебно-материальной базы, куда входит наличие обустроенных помещений, парка учебных машин, площадок для занятий, пособий и квалифицированных учителей.

В случае обнаружения каких-либо недочётов автошколе дадут 15 дней на их устранение. Если проблемы не будут решены, то регулятор вправе не выдать разрешительное заключение и приостановить деятельность учебного заведения на шесть месяцев.

Как рассчитывают в ГИБДД, такие меры позволят избавиться от недобросовестных автошкол.

Ранее автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Nation News оценил намерение ГИБДД ввести в России электронные водительские права с 2020 года.

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