Учения сил ПВО стран СНГ пройдут в России и Казахстане в сентябре

В сентябре 2019 года на российском и казахстанском полигонах Ашулук и Сары-Шаган пройдут учения объединённой системы противовоздушной обороны стран СНГ. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС России Юрий Грехов.

По его словам, проведение совместных учений запланировано на период со 2 по 6 сентября 2019 года, передаёт РИА Новости.

«Всего в учении будут задействованы более 2 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники вооружённых сил государств — участников объединённой системы ПВО СНГ», — добавил он.

В сентябре 2018 года в тренировке объединённой системы ПВО стран СНГ участвовали до 100 самолётов боевой авиации. Она завершилась успешно.