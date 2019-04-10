Учения сил ПВО стран СНГ пройдут в России и Казахстане в сентябре

Короткая ссылка
В сентябре 2019 года на российском и казахстанском полигонах Ашулук и Сары-Шаган пройдут учения объединённой системы противовоздушной обороны стран СНГ. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС России Юрий Грехов.
Учения сил ПВО стран СНГ пройдут в России и Казахстане в сентябре
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

По его словам, проведение совместных учений запланировано на период со 2 по 6 сентября 2019 года, передаёт РИА Новости.

«Всего в учении будут задействованы более 2 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники вооружённых сил государств — участников объединённой системы ПВО СНГ», — добавил он.

В сентябре 2018 года в тренировке объединённой системы ПВО стран СНГ участвовали до 100 самолётов боевой авиации. Она завершилась успешно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить