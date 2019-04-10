Учения сил ПВО стран СНГ пройдут в России и Казахстане в сентябре
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- РИА Новости
По его словам, проведение совместных учений запланировано на период со 2 по 6 сентября 2019 года, передаёт РИА Новости.
«Всего в учении будут задействованы более 2 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники вооружённых сил государств — участников объединённой системы ПВО СНГ», — добавил он.
В сентябре 2018 года в тренировке объединённой системы ПВО стран СНГ участвовали до 100 самолётов боевой авиации. Она завершилась успешно.