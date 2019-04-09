В Подмосковье рассказали о новом путепроводе в Дедовске
- РИА Новости
«Было очень много жалоб на то, что и скорая помощь там проехать не может, и, соответственно, пожарные машины там стоят в пробках, и открытие этого путепровода — оно полностью решит проблему, связанную с пробками в Дедовске», — заявил зампред правительства региона Игорь Тресков.
Протяжённость путепровода составит 1,35 км.
Работы идут с опережением графика. Фактическое завершение ожидается в июне 2020 года.
Также стало известно, что в Оренбургской области продолжают подготовку к ремонтной кампании на региональных дорогах, информирует RIA56.
В 2019 году на указанные цели выделено более 1,2 млрд рублей.
Например, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» более 198 км региональных и межмуниципальных дорог должно быть приведено в нормативное состояние.
Ранее сообщалось, что дополнительные 11 млрд рублей, направленные Ямало-Ненецкому автономному округу по программе «Сотрудничество», будут использованы для строительства дороги Салехард — Надым.