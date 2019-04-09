В Подмосковье рассказали о новом путепроводе в Дедовске

В Московской области рассказали о новом путепроводе в Дедовске, сообщает телеканал «360».

«Было очень много жалоб на то, что и скорая помощь там проехать не может, и, соответственно, пожарные машины там стоят в пробках, и открытие этого путепровода — оно полностью решит проблему, связанную с пробками в Дедовске», — заявил зампред правительства региона Игорь Тресков.

Протяжённость путепровода составит 1,35 км.

Работы идут с опережением графика. Фактическое завершение ожидается в июне 2020 года.

Также стало известно, что в Оренбургской области продолжают подготовку к ремонтной кампании на региональных дорогах, информирует RIA56.

В 2019 году на указанные цели выделено более 1,2 млрд рублей.

Например, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» более 198 км региональных и межмуниципальных дорог должно быть приведено в нормативное состояние.

Ранее сообщалось, что дополнительные 11 млрд рублей, направленные Ямало-Ненецкому автономному округу по программе «Сотрудничество», будут использованы для строительства дороги Салехард — Надым.