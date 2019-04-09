Танкисты и артиллеристы ЧФ провели стрельбы на сверхдальние расстояния
- РИА Новости
Занятия проводились в несколько этапов на полигоне «Опук». На первом этапе расчёты реактивных систем залпового огня «Град» отстрелялись по позициям военной техники и фортификационным сооружениям в тылу условного противника.
Затем экипажи танков Т-72БЗ выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 8 км, отрабатывая прорыв обороны условного противника перед наступлением основных сил, передаёт kp.ru.
Всего к манёврам привлекли около 700 военнослужащих и более 50 единиц техники.
Ранее сообщалось, что более 30 самолётов и вертолётов ЧФ были подняты по учебной тревоге.