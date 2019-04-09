Танкисты и артиллеристы ЧФ провели стрельбы на сверхдальние расстояния

Танковые и артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели практические стрельбы на сверхдальние расстояния, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Занятия проводились в несколько этапов на полигоне «Опук». На первом этапе расчёты реактивных систем залпового огня «Град» отстрелялись по позициям военной техники и фортификационным сооружениям в тылу условного противника.

Затем экипажи танков Т-72БЗ выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 8 км, отрабатывая прорыв обороны условного противника перед наступлением основных сил, передаёт kp.ru.

Всего к манёврам привлекли около 700 военнослужащих и более 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что более 30 самолётов и вертолётов ЧФ были подняты по учебной тревоге.