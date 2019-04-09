«Роскачество» дало рекомендации по выбору кроссовок для бега

«Роскачество» рассказало, как правильно выбирать кроссовки для бега. Об этом сообщает телеканал «360».

«Для стадионов и асфальта необходима ровная, относительно мягкая подошва с амортизацией. Для бега по пересечённой местности подошва должна быть жёстче, на ней обычно есть разные выступы», — отмечается в релизе.

Ещё одним фактором названа погода. Для бега в осеннее, весеннее или зимнее время, когда много осадков, рекомендуются кроссовки с мембранной тканью.

Эксперты также советуют подбирать кроссовки строго по размеру. Покупать такую обувь стоит вечером, поскольку после дневной нагрузки стопа приближается к такому же состоянию, как во время тренировок, передаёт «ПолитЭксперт».

Кроме того, рекомендуется менять кроссовки каждые 500-1000 км пробежки, поскольку ухудшаются амортизация и фиксация пятки.

Ранее «Роскачество» назвало самые популярные вопросы потребителей.