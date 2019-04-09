На Арктическом форуме прошла пленарная сессия, посвящённая молодёжным проектам

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На Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге прошла пленарная сессия «Арктика объединяет молодёжь: возможности для самореализации и карьерного роста». Об этом сообщает Nation News.
На Арктическом форуме прошла пленарная сессия, посвящённая молодёжным проектам
  • РИА Новости

Как заявил замглавы Росмолодёжи Андрей Платонов, федеральное агентство помогает проводить образовательные мероприятия по всей стране, и тема Арктики присутствует в научных и образовательных программах.

«Наша задача — помогать развитию молодого человека, дать ему возможность реализовать свой проект, показать себя и свои знания», — отметил он.

Ранее были названы спикеры деловой программы молодёжного дня Арктического форума.

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