На Арктическом форуме прошла пленарная сессия, посвящённая молодёжным проектам

На Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге прошла пленарная сессия «Арктика объединяет молодёжь: возможности для самореализации и карьерного роста». Об этом сообщает Nation News.

РИА Новости

Как заявил замглавы Росмолодёжи Андрей Платонов, федеральное агентство помогает проводить образовательные мероприятия по всей стране, и тема Арктики присутствует в научных и образовательных программах. «Наша задача — помогать развитию молодого человека, дать ему возможность реализовать свой проект, показать себя и свои знания», — отметил он. Ранее были названы спикеры деловой программы молодёжного дня Арктического форума.