На Арктическом форуме прошла пленарная сессия, посвящённая молодёжным проектам
- РИА Новости
Как заявил замглавы Росмолодёжи Андрей Платонов, федеральное агентство помогает проводить образовательные мероприятия по всей стране, и тема Арктики присутствует в научных и образовательных программах.
«Наша задача — помогать развитию молодого человека, дать ему возможность реализовать свой проект, показать себя и свои знания», — отметил он.
Ранее были названы спикеры деловой программы молодёжного дня Арктического форума.