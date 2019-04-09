В Генпрокуратуре поддержали идею отмены клеток и «аквариумов» в судах

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В Генеральной прокуратуре России поддержали идею отмены клеток и «аквариумов» в судах. В ведомстве считают установившиеся нормы «совершенно ненормальными».
В Генпрокуратуре поддержали идею отмены клеток и «аквариумов» в судах
  • РИА Новости

С подобным заявлением в Совете Федерации выступил первый заместитель генпрокурора страны Александр Буксман.

«Мы, естественно, поддерживаем этот законопроект. Это совершенно ненормально, когда люди, в отношении которых не состоялся обвинительный приговор, вступивший в законную силу, содержатся вот в таких условиях», — приводит его слова РИА Новости.

В ноябре 2018 года в Государственную думу был внесён законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний.

Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта в Госдуму.

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