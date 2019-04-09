В Красноярске нашли две подпольные мастерские по изготовлению оружия

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Сотрудники ФСБ и МВД обнаружили и закрыли в Красноярске две мастерские по изготовлению оружия, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задокументирован факт получения двумя жителями Красноярска почтовых отправлений из Москвы с заготовками основных частей оружия, а также последующего приведения их в боевое состояние», — приводит ТАСС сообщение ФСБ.

По местам проживания местных находились две подпольные мастерские. Позднее на местах была проведена операция, в ходе которой у подозреваемых изъяли оружие, в частности, «Маузер и СПШ-44, револьверы Наган и Zoraki, пистолет ИЖ-76 с признаками переделки», а также длинноствольное оружие и патроны.

В марте сообщалось, что ФСБ совместно с МВД России задержала группу подпольных торговцев оружием, действовавших в 14 российских регионах.

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