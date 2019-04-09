В Красноярске нашли две подпольные мастерские по изготовлению оружия
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задокументирован факт получения двумя жителями Красноярска почтовых отправлений из Москвы с заготовками основных частей оружия, а также последующего приведения их в боевое состояние», — приводит ТАСС сообщение ФСБ.
По местам проживания местных находились две подпольные мастерские. Позднее на местах была проведена операция, в ходе которой у подозреваемых изъяли оружие, в частности, «Маузер и СПШ-44, револьверы Наган и Zoraki, пистолет ИЖ-76 с признаками переделки», а также длинноствольное оружие и патроны.
В марте сообщалось, что ФСБ совместно с МВД России задержала группу подпольных торговцев оружием, действовавших в 14 российских регионах.