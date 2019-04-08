Осуждённый за изнасилования и убийства на Урале повторно получил пожизненный срок
- РИА Новости
«На основании части 5 статьи 69 УК России по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.
В январе URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря Свердловского областного суда Екатерину Масленникову информировало, что инстанция передаст в Верховный суд страны уголовное дело 35-летнего Алексея Фалькина, приговорённого к пожизненному заключению.
Мужчина обвинялся в серии убийств и изнасилований.
Как уточняло следствие, Фалькин в течение нескольких лет нападал на девушек и женщин в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и в Нижнесергинском районе.