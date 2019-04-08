Осуждённый за изнасилования и убийства на Урале повторно получил пожизненный срок

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Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга приговорил Алексея Фалькина, обвиняемого в совершении серии изнасилований и убийств, к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Осуждённый за изнасилования и убийства на Урале повторно получил пожизненный срок
  • РИА Новости

«На основании части 5 статьи 69 УК России по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области. 

В январе URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря Свердловского областного суда Екатерину Масленникову информировало, что инстанция передаст в Верховный суд страны уголовное дело 35-летнего Алексея Фалькина, приговорённого к пожизненному заключению.

Мужчина обвинялся в серии убийств и изнасилований. 

Как уточняло следствие, Фалькин в течение нескольких лет нападал на девушек и женщин в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и в Нижнесергинском районе. 

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