Осуждённый за изнасилования и убийства на Урале повторно получил пожизненный срок

Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга приговорил Алексея Фалькина, обвиняемого в совершении серии изнасилований и убийств, к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

«На основании части 5 статьи 69 УК России по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

В январе URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря Свердловского областного суда Екатерину Масленникову информировало, что инстанция передаст в Верховный суд страны уголовное дело 35-летнего Алексея Фалькина, приговорённого к пожизненному заключению.

Мужчина обвинялся в серии убийств и изнасилований.

Как уточняло следствие, Фалькин в течение нескольких лет нападал на девушек и женщин в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и в Нижнесергинском районе.